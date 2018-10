Dentre os milhares de candidatos que concorreram nas eleições de 2018 estão inúmeros conhecidos da televisão, da música e também do esporte. Teve celebridade que tentou se tornar deputado e até mesmo compor o Senado Federal. Confira como se saíram alguns famosos no pleito do último domingo (7):



Eleitos

Foto: divulgação / divulgação / Record

Alexandre Frota (PSL)

Frota atuou em novelas da Globo e chegou a participar de filmes pornô. Além disso, integrou a Casa dos Artistas no ano de 2001. Aliado de Jair Bolsonaro (PSL), foi eleito deputado federal por São Paulo com mais de 152 mil votos.





Foto: Divulgação / Arquivo Pessoal

Leila do Vôlei (PSB)

A ex-atleta disputou os Jogos Olímpicos de 1992, 1996 e 2002. Tornou-se a primeira mulher eleita para o Senado pelo Distrito Federal, com 467 mil votos. Leila se manifestou contrária ao aborto e à liberação do porte de armas.





Foto: Vinícius Loures / Câmara dos Deputados

Tiririca (PR)

Em 2010, o humorista foi o deputado federal mais votado do país. No final de 2017, chegou a anunciar que "desistiria da política". No entanto, acaba de ser reeleito pela segunda vez, com 453 mil votos, para mais um mandato na Câmara dos Deputados.





Foto: Reprodução,Instagram / Reprodução,Instagram

Túlio Gadelha (PDT)

Formado em direito, ficou conhecido por seu namoro com a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes. Na segunda tentativa por uma vaga a deputado federal por Pernambuco, foi eleito com mais de 75 mil votos.





Foto: Gustavo Lima / Agência Câmara

Jean Wyllys (PSOL)

Formado em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, Jean ficou famoso ao vencer o programa Big Brother Brasil em 2005. Após conquistar 24 mil votos, ele irá para o terceiro mandato como deputado federal do Rio de Janeiro.





Foto: TV Brasil / Divulgação

Leci Brandão (PC do B)

A cantora entrou para a política em 2010 e vai para o seu terceiro mandato como deputada estadual por São Paulo. Engajada na busca pela igualdade racial, alcançou pouco mais de 64 mil votos.









Confira os números do primeiro turno das Eleições 2018

Não eleitos

Foto: Emílio Pedroso / Agencia RBS

Dr. Rey (PRB)

O famoso cirurgião plástico de Hollywood chegou a tentar uma candidatura à Presidência, o que não prosperou. Ele não teve êxito também na sua tentativa de compor a bancada federal por São Paulo. Ele teve pouco mais de 13 mil votos.





Foto: Sérgio Massa / Divulgação

Frank Aguiar (PRB)

O cantor tentou uma vaga no Senado Federal pelo Piauí. Fez 151 mil votos e ficou apenas na quinta colocação. Frank Aguiar já foi deputado federal e vice-prefeito de São Bernardo do Campo.





Foto: Artur Meninea / TV Globo/Divulgação

Marcos Harter (PSC)

Participou do BBB17, em que se envolveu em uma polêmica. Foi acusado de agredir a colega de casa Emilly, com quem teve um affair durante o confinamento. Marcos atua profissionalmente como cirurgião plástico. Ele teve 16 mil votos e não conseguiu se eleger como deputado federal por Mato Grosso.



Foto: Jonas Ramos / Agencia RBS

Maurren Maggi (PSB)

A ex-atleta foi medalhista de ouro no salto em distância nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Tentou uma vaga no Senado Federal por São Paulo, fez quase três milhões de votos, mas ficou na quinta colocação.





Foto: Instagram / Reprodução

Renata Banhara (PRB)

Ex-participante do programa A Fazenda, a modelo defende pautas em prol das mulheres. Renata disputou uma vaga de deputada federal por São Paulo. Fez pouco mais de 12 mil votos, o que não foi suficiente para que se elegesse.





Foto: Fernando Schlaepfer / Divulgação

MC Carol (PC do B)

A funkeira se filiou ao partido em 2017. Carolina de Oliveira Lourenço obteve pouco mais de três mil votos e não conseguiu se eleger como deputada estadual pelo Rio de Janeiro.









