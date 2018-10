A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs nesta terça-feira, 23, uma redução de 4,35% na tarifa das usinas nucleares de Angra 1 e 2. A proposta do órgão regulador é diminuir a tarifa dos atuais R$ 240,80 por megawatt-hora (MWh) para R$ 230,33 por MWh.

Se a proposta for aprovada, a receita fixa da Eletronuclear com as duas usinas cairá de R$ 3,316 bilhões em 2018 para R$ 3,172 bilhões em 2019. Os motivos que explicam essa redução são a queda da taxa de depreciação média e a diminuição da remuneração de capital, tendo em vista a depreciação da base de remuneração e a redução dos investimentos incrementais nos últimos anos.

A proposta ficará aberta em audiência pública entre os dias 25 de outubro e 26 de novembro. Se aprovadas, as novas tarifas valem para o ano de 2019.