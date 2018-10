A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) negou o pedido da Petrobras para receber R$ 60 milhões de subsídio pela venda de óleo diesel no período de 30 de maio a 7 de junho, na primeira semana do programa de subvenção criado pelo governo federal para acabar com a greve dos caminhoneiros.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 10, a ANP informou apenas que o pedido foi indeferido. No fim de setembro, durante o congresso Rio Oil&Gas, o gerente de Marketing e Comercialização da petroleira, Guilherme França, disse que a empresa tinha entrado com processo administrativo na agência para garantir o ressarcimento. Segundo ele, a Petrobras "nunca teve dúvida de que receberia o subsídio, porque está certa de que está fazendo jus a ele".

A ANP aprovou nesta quarta-feira, 10, o pagamento de R$ 11,27 milhões de pagamento de subsídio a quatro empresas importadoras de pequeno porte - R$ 2,93 milhões para a Varo Energy; R$ 5,24 milhões para a Viapetro; R$ 2,93 milhões para a Columbia; e R$ 154,91 mil para a Dax Oil.