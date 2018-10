O candidato ao governo de Santa Catarina Gelson Merisio (PSD) concede entrevista na noite desta quinta-feira, horário em que estava previsto o último debate televisivo do segundo turno da eleição, na NSC TV. A entrevista ocorre conforme previam as regras do encontro, porque o candidato Comandante Moisés (PSL) foi diagnosticado com uma infecção aguda das vias aéreas superiores e não participa do embate. A confirmação da ausência veio às 19h40min, após avaliação médica.

Conforme previam as regras, acertadas em comum acordo pelas assessorias dos candidatos em reunião no dia 18 de outubro, Gelson Merisio (PSD) será entrevistado ao vivo pelo jornalista Mário Motta durante 20 minutos.

