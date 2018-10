Neste domingo (28), 5 milhões de eleitores vão às urnas em Santa Catarina para escolher o presidente e o governador do Estado. Durante todo o dia, você acompanha em tempo real a cobertura das eleições 2018 no Estado e no país. Após o período de votação, você também pode acompanhar apuração voto a voto em tempo real.

Nas urnas, os eleitores vão escolher primeiro o candidato ao governo estadual e depois o candidato a presidente. Disputam as eleições no Estado Comandante Moisés (PSL) e Gelson Merisio (PSD). Já a eleição presidencial é entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL).

Siga a movimentação deste domingo:

Acompanhe a apuração do 2º turno das eleições em tempo real

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Santa Catarina, Ricardo Roesler, reforça a segurança das urnas eletrônicas e acredita que este segundo turno será mais tranquilo.

— Nossa orientação é para que o eleitor compareça cedo e qualquer anormalidade, qualquer dúvida, peçam ajuda aos mesários. Votem com calma e, sobretudo, aguardem na tela aparecer o candidato, se houver dúvida, aperte a tecla corrige, que vai voltar para que, então, seja finalizado o voto. O que as urnas revelarão será a vontade e soberania popular.

O presidente afirma que a previsão é encerrar até 19h a totalização dos votos para governador em Santa Catarina e 20h para presidência da República.

O TRE realiza neste domingo de segundo turno auditorias nas urnas eletrônicas. O processo pode ser acompanhado pela população.

Problemas nas urnas

Em Joinville, no Norte do Estado, uma das urnas da Faculdade Guilherme Guimbala (ACE), precisou ser trocada. Conforme técnicos do TRE, a bateria do aparelho não carregou. A troca foi realizada antes do início da votação na seção 41, que começou com 27 minutos de atraso e com fila.

Em Criciúma, no Sul, o Colégio São Bento, a seção 357 enfrentou problemas com a biometria. Na seção 20, a urna foi substituída porque não estava lacrada. Já na escola São Cristóvão, no bairro de mesmo nome, não há energia elétrica e as urnas estão funcionando com bateria.

Segundo informações da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE-SC, até o momento, houve 88 ocorrências com urnas, sendo 33 substituídas por urnas eletrônicas de contingência. Outras ocorrências foram ajuste ou troca de papel/bobina, necessidade de reinicialização e troca de módulo impressor.

Os municípios que tiveram urnas substituídas foram Araranguá, Balneário Gaivota, Braço do Norte, Brusque, Campos Novos, Canelinha, Canoinhas, Capão Alto, Capivari de Baixo, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Gravatal, Guaramirim, Itapiranga, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Otacílio Costa, Palhoça, Passo de Torres, Porto Belo, Porto União, Rio do Oeste, Rio do Sul, São José, São Miguel do Oeste. Após a substituição das urnas, a votação prosseguiu normalmente.

São 15.562 urnas recebendo os votos no Estado: 15.534 em seções convencionais, 11 para o voto em trânsito e 17 para os presos provisórios.

Ocorrências policiais

Em Florianópolis, um eleitor foi preso em flagrante por “violar ou tentar violar o sigilo do voto”, por meio da filmagem da sua votação com um telefone celular. O fato ocorreu no bairro Rio Vermelho, na Escola Maria Conceição Nunes.

Votação

O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para quem tem entre 16 e 18, para os maiores de 70 e para os analfabetos. Quem não puder comparecer poderá justificar a ausência em qualquer local de votação.

Não tem certeza sobre o seu local de votação? O site do TRE-SC disponibiliza uma ferramenta com as informações. Basta acessar e digitar o nome completo, a data de nascimento e o nome da mãe.

Os eleitores que fizeram o cadastramento biométrico poderão usar o e-título, aplicativo de celular que traz a versão digital do título de eleitor impresso. O e-titulo contém as informações sobre a situação do eleitor e local de votação, e dispensa o documento em papel. Disponível para aparelhos Android e iOS.

Há uma central de atendimento ao eleitor para solucionar quaisquer dúvidas sobre eleições, em funcionamento no prédio do TRE-SC, pelo telefone: 0800-647-3888.

