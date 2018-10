Manifestantes se reuniram na tarde deste domingo (21), em Florianópolis, em apoio ao candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), e contra o Partido dos Trabalhadores (PT), que tem como candidato Fernando Haddad.

Os apoiadores se concentraram na região do trapiche da Avenida Beira-Mar Norte vestidos com camisas amarelas e carregando bandeiras do Brasil.

A mobilização começou por volta das 16h e seguiu em caminhada, com trios elétricos, às 17h, pela Avenida Gama D'Eça em direção à Praça XV, em frente à Catedral. Apoiadores portavam cartazes e faixas e entoavam gritos de guerra contra o PT e a favor do candidato do PSL. A Polícia Militar não divulgou estimativa de público no ato até as 17h deste domingo.

Também na tarde deste domingo aconteceu um ato em favor de Bolsonaro em Joinville, no Norte de SC. A concentração foi na praça da Bandeira e, depois, os manifestantes saíram em passeata pelas ruas centrais da cidade.

O ato também ocorreu em diversas cidades do país durante todo o domingo.

No sábado, um ato a favor de Fernando Haddad (PT) foi realizado em Florianópolis, assim como em outras cidades do país. Na Capital catarinense, os apoiadores do candidato petista se reuniram no largo da Catedral Metropolitana e, depois, saíram em caminhada por ruas do Centro.

Leia mais

Desinformação deliberada que visa descrédito há de ser combatida, diz Rosa Weber

Polícia Federal abre inquérito para investigar envio de fake news pelo WhatsApp

Jair Bolsonaro fala em acabar com a reeleição e reduzir número de deputados

Haddad apresenta novo plano de governo sem proposta de nova Constituinte