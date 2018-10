Milhares de pessoas foram às ruas do Centro de Florianópolis neste sábado, 20, para um ato de apoio à candidatura de Fernando Haddad (PT) e em "defesa da democracia" no Brasil. Encabeçado pelo movimento de mulheres que já havia realizado um protesto contra o candidato Jair Bolsonaro (PSL), o ato reuniu também homens, crianças e idosos.

Com saída do largo da Catedral Metropolitana e percurso pelas principais ruas do Centro, os manifestantes entoaram cantos em favor da democracia e do candidato petista. Em referência às recentes denúncias de que Jair Bolsonaro teria uma indústria de fake news trabalhando a seu favor, os manifestantes cantaram "Sai do Whatsapp, democracia é na rua de verdade".

Uma das organizadoras do ato diz que a estimativa foi de 10 mil participantes. A Polícia Militar estimou em 5 mil pessoas. Não foi registrado nenhum incidente.

