Moradores do bairro Mário Quintana, na zona norte de Porto Alegre (RS), cercam a 18ª delegacia de polícia na Rua Regina de Araújo Rocha, na tarde desta terça-feira (23), após boato de que um homem que teria raptado crianças tivesse sido preso e levado ao local. No entanto, a Polícia Civil nega que tenha algum suspeito detido e não confirma que tenha havido sequestro.

Desde o início da tarde, cerca de cem pessoas cercam a delegacia. Alguns deles, inclusive, armados com facas. Vidros foram depredados pelos moradores.

A confusão teria tido início após a divulgação de um boato nas redes sociais. À reportagem, pessoas alegaram que teria havido uma tentativa de rapto de criança no bairro nesta manhã. Moradores alegam que fizeram buscas pelo suposto sequestrador em matagais da região.

A partir de publicações sobre o assunto, passou a circular notícias de uma suposta prisão do suspeito, o que motivou os moradores a ir até a delegacia. A Polícia Civil nega.

Um agente da Polícia Civil chegou a ser cercado pelos moradores e precisou dar um tiro para o alto para dispersar os manifestantes. O policiamento no local está sendo reforçado.

A Polícia Civil emitiu uma nota oficial, na qual garante que, exceto pelo caso da menina Eduarda, não há outro registro de sequestro de crianças.

Confira na íntegra:

"Sobre as mensagens que estão circulando através de redes sociais, casos de sequestro de crianças, a Polícia Civil informa que, exceto no caso da menina Eduarda, não há outro registro de situações de sequestro e cárcere privado de crianças.

A chefia de Polícia ressalta que todas as medidas estão sendo tomadas no diz respeito ao trabalho investigativo de Polícia Judiciária. Foram designados cinco policiais para prestar reforço à equipe de investigação da Delegacia de Polícia da Criança e Adolescente Vitima (DPCVA), além de policiais do Gabinete de Inteligência (GIE) que colaboram com as investigações.

A Polícia Civil informa que não há suspeitos do sequestro da menina Eduarda presos em quaisquer dos órgãos da instituição.

Após a divulgação do retrato falado a Polícia Civil recebeu mais de 20 denúncias, que têm sido muito importantes para a investigação, mas alerta-se que as denúncias devem ser repassadas exclusivamente à Polícia Civil e não divulgadas nas mídias sociais.

Canais para denúncia: 08006426400 Whats (51) 984187814"

