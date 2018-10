Após uma parada de 35 dias, os deputados retornam à Câmara nesta terça-feira, 9, para tentar votar projetos. No último mês, a Casa ficou praticamente esvaziada devido às campanhas eleitorais. Os parlamentares retornam após terem sido surpreendidos nas urnas pela maior renovação dos últimos 20 anos - a taxa alcançou 52%, ou seja, dos 513 deputados, apenas 246 voltam na próxima legislatura.

Na pauta de hoje, os deputados podem votar o projeto de lei que permite ao capital estrangeiro controlar empresas aéreas com sede no País, o PL 2724/15. Outro projeto é sobre o cadastro positivo obrigatório (Projeto de Lei Complementar 441/17). O texto-base foi aprovado em maio, e os deputados ainda precisam analisar os destaques apresentados. A bancada ruralista quer trazer para o debate também a MP 842/18 que renegocia as dívidas do Pronaf e institui novo prazo de adesão ao Funrural. Até às 15h20, no entanto, a presença na Casa ainda era pequena e apenas 45 deputados registraram presença na Câmara.

Na última sessão deliberativa realizada no dia 4 de setembro, o plenário da Câmara aprovou - em votação simbólica - a Medida Provisória 838, que garante o subsídio para o preço do diesel. A medida foi editada pelo governo durante a greve dos caminhoneiros no fim de maio, como um dos pontos do acordo para o fim da paralisação do setor de transporte de cargas.