Os candidatos ao governo de São Paulo voltaram a trocar acusações e bater boca no quarto bloco do debate da TV Bandeirantes. Atual governador, Marcio França (PSB) lembrou do "caso farinata", quando então prefeito João Doria (PSDB) tentou incluir na merenda da rede pública do Estado um composto que ficou tachado de "ração humana". Ele ainda acusou o tucano de criar empregos no Paraguai através de sua empresa, o Lide.

"O Lide está hoje em 17 países. É que você não entende nada do setor privado. O seu mundo é a área pública", rebateu Doria, que o acusou de ter uma ilha no litoral paulista. França riu e pediu que seu adversário "devolva" a rua que incorporou a uma propriedade sua em Campos do Jordão.

Doria chamou de "assistencialista" o programa de alistamento civil que França tenta implementar no Estado. Já o ex-governador acusou o adversário de querer privatizar estatais como a Sabesp - o que o tucano negou.