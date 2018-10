Em sua conta do Twitter, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente eleito nas eleições 2018 Jair Bolsonaro, agradeceu ao ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, pela manifestação de apoio à vitória e afirmou que "o presente está chegando" ­- uma referência à uma provável extradição do ex-militante de esquerda Cesare Battisti, condenado por assassinato na Itália.

"O presente está chegando! Obrigado pelo apoio, a direita fica mais forte", escreveu Eduardo Bolsonaro.

Mais cedo, Salvini saudou a vitória de Jair Bolsonaro na eleição presidencial do Brasil e afirmou que aguarda a extradição de Battisti. "No Brasil os cidadãos expulsaram a esquerda! Bom trabalho para o presidente Bolsonaro, a amizade entre nossos povos e governo será ainda mais forte", escreveu no Twitter. "E depois de anos de discursos vãos, pediria que reenvie para Itália o terrorista vermelho Battisti", completou.

Durante a campanha presidencial, Bolsonaro se comprometeu a extraditar o italiano. Cesare Battisti, 63 anos, foi condenado à prisão perpétua na Itália por quatro homicídios na década de 1970, dos quais se declara inocente. Passou quase 30 anos como fugitivo entre México e França, onde desenvolveu uma carreira de sucesso como escritor de livros policiais, antes de fugir para o Brasil em 2004.

Em 2010, a justiça autorizou a extradição para a Itália, mas o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva - hoje condenado e preso pela Operação Lava Jato - concedeu o estatuto de refugiado político.