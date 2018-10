O NSC Total fará a apuração do segundo turno das Eleições 2018 em tempo real. Assim como no primeiro turno, os eleitores podem acompanhar a disputa voto a voto a partir das 17h. Os dados serão atualizados à medida em que as informações forem registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A apuração da disputa presidencial, no entanto, deve acontecer um pouco mais tarde, depois das 19h, em razão do fuso horário do Acre.

Além das disputas para presidente e governador de SC, é possível acompanhar a apuração em outros Estados onde há segundo turno nestas eleições, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Acompanhe a apuração dos votos





Acompanhe a apuração em outros Estados





