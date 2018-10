A candidata do Partido dos Trabalhadores (PT), senadora Fátima Bezerra, lidera a disputa pelo governo do Rio Grande do Norte (RN). Com 55% das urnas apuradas, ela tem 56,7% dos votos. O concorrente no pleito potiguar é Carlos Eduardo, do Partido Democrático Trabalhista (PDT). O ex-prefeito da capital Natal aparece com 43,2% dos votos.

Carlos Eduardo contrariou a posição da executiva do PDT e declarou voto em Jair Bolsonaro, do PSL, na disputa presidencial. Mesmo com o apoio, ele apareceu atrás de Fátima Bezerra na última pesquisa Ibope para o governo do RN, divulgada no dia 26. O levantamento mostrou Fátima Bezerra com 55% dos votos válidos.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN), até pouco antes do fim da votação, 46 urnas foram substituídas no Estado, onde há 2,4 milhões de eleitores. A corregedoria do tribunal também havia registrado 6 prisões neste segundo turno.

Primeiro turno

No primeiro turno, Fátima Bezerra teve 748 mil votos (46,2% dos votos válidos), ficando definido o segundo turno contra o pedetista, que recebeu 526 mil votos (32,5% dos válidos). No primeiro turno, do total do eleitorado, a abstenção ficou em 17,1%, votos brancos, em 4,4%, e nulos, 13,2%. O capitão Styvenson Valentim (Rede) e a Dra. Zenaide Maia (PHS) foram os eleitos para o Senado Federal.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada neste ano no Rio Grande do Norte é de 3,5 milhões de pessoas, o 16º Estado mais populoso do País. Em termos de renda domiciliar, está em 20º lugar, com média de R$ 845 por mês, de acordo com dados de 2017 do instituto.

Em 2017, as receitas orçamentárias do RN, recursos financeiros que entraram nos cofres públicos, totalizaram R$ 13,5 bilhões, também segundo o IBGE.