O candidato do PSDB, João Doria, lidera a disputa em São Paulo. Com 20% das urnas apuradas, Doria tem 53,3% dos votos. O segundo colocado, Márcio França (PSB), tem 46,6% dos votos.

Candidato do PSDB ao governo paulista, o ex-prefeito João Doria chegou antes do anunciado para votar na manhã deste domingo, no Colégio St. Pauls, no Jardim Paulistano, zona oeste de São Paulo. O tucano chegou em uma van acompanhado do prefeito Bruno Covas, do ministro das Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), da deputada eleita do PSL Joice Hasselmann, da senadora eleita Mara Gabrilli (PSDB) e de outras lideranças do seu partido.

Após votar, Doria mais uma vez exaltou o PSL de Jair Bolsonaro e a chapa "Bolsodoria" - ele usava camiseta amarela com esse mote quando votou. O ex-prefeito disse que tem o apoio do "PSL verde-amarelo", mas enfrentou uma saia justa quando a senadora eleita Mara Gabrilli foi questionada sobre seu voto para presidente. "Voto no João Doria", disse ela, evitando declarar voto em Bolsonaro.

França votou na manhã deste domingo em uma escola estadual no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. Estava acompanhado da esposa Lúcia e de alguns assessores e políticos. "Acho que São Paulo vai dar um recado firme em direção à verdade e também à união", afirmou.

O governador disse estar confiante em uma vitória sobre o ex-prefeito da capital João Doria (PSDB). "De virada é sempre mais gostoso". França atribuiu sua subida ao desempenho no último debate, na quinta-feira, 25, na TV Globo.

"Acho que a partir do debate houve uma mudança muito forte em função, na minha visão, do desempenho inseguro do meu concorrente para um debate daquela importância, lendo livro, lendo textos. Não foi compatível com os outros debates que ele mesmo tinha feito. E acho que isso foi decisivo para que nós pudéssemos mudar a curva aqui em São Paulo. E essa curva, normalmente quando começa, acentua no dia (da eleição)", disse França.

Pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada no sábado, 27, mostrou que o governador subiu três pontos na reta final da campanha e empatou numericamente com João Doria (PSDB). Ambos têm 50% dos votos válidos, segundo o levantamento.

Doria iniciou sua carreira política em 1983 como secretário de turismo em São Paulo. Em 1986, assumiu o cargo de presidente da Embratur e do Conselho Nacional de Turismo na gestão de José Sarney e foi eleito prefeito de São Paulo em 2016 pelo PSDB.

No entanto, para concorrer nas eleições para governador, teve de renunciar ao cargo ainda no segundo ano de mandato, deixando a posição com seu vice, Bruno Covas.

Atual governador de São Paulo, França começou como vereador e em 1996 ocupou a prefeitura de São Vicente (SP) por dois mandatos. Em 2006, elegeu-se como deputado federal, mas licenciou-se da vaga para ser secretário do Turismo no mandato de Geraldo Alckmin em 2011.

Com a aliança do PSB com o PSDB em 2014, foi vice na chapa junto com Alckmin, que acabou deixando o cargo para concorrer à presidência da República. Busca, agora, a reeleição.