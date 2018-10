As bolsas europeias fecharam nesta sexta-feira uma semana de nervosismo com novas quedas, devido aos elevados juros americanos, ao conflito comercial entre Washington e Pequim e à inquietação com os problemas orçamentários da Itália.

Londres recuou 0,16%, a 6.995,91 unidades.

Paris cedeu 0,20%, a 5.095,98 unidades.

Frankfurt teve queda de 0,13%, a 11.523,81 unidades.

Milão caiu 0,52% fechando a 19.256 unidades.

Madri perdeu 1,18%, a 8.902,00 unidades.

* AFP