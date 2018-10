O candidato ao governo de Santa Catarina Comandante Moisés (PSL) afirmou nesta terça-feira (9) que não está preocupado com a posição do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) de não declarar apoio a nenhuma das chapas que disputam o segundo turno no Estado. A declaração do candidato à Presidência foi feita em uma entrevista concedida à rádio Jovem Pan.

Moisés vai tentar chegar ao governo enfrentando o deputado estadual Gelson Merisio (PSD), no segundo turno. Antes das eleições, o parlamentar afirmou que também votaria em Bolsonaro, já no primeiro turno.

Com o posicionamento de Merisio, Moisés passou a insistir que, por ser do mesmo partido, era ele quem representava em Santa Catarina os ideais defendidos por Bolsonaro.

— As pessoas não têm dúvida de quem é o candidato ao governo do Estado, pelo PSL. Isso já está sacramentado. Tivemos algumas aparições com o nosso candidato, Jair Bolsonaro. A sociedade já está ciente, já está entendendo que não cabe meia mudança. A mudança tem que ser total. E a gente tem que se alinhar com o governo federal — afirmou o candidato, lembrando da votação expressiva que o partido teve em Santa Catarina.

Ele também disse que não acredita que poderá perder votos para o segundo turno, caso Bolsonaro não apareça nos programas da campanha eleitoral do segundo turno. Ao contrário, Moisés lembrou que desde que o presidenciável sofreu um atentado, no início de setembro, a campanha seguiu crescendo com o apoio dos catarinenses.

— Logo após que eu estive com Jair Bolsonaro gravando, ele sofreu aquele incidente. A partir dali, nós começamos a nadar de braçada aqui em Santa Catarina. Tivemos o resultado que tivemos. Temos nossa individualidade. E a gente está apresentando ao eleitor catarinense, que é um eleitor arguto, inteligente, essa mudança de verdade — disse.