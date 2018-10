Os Estados Unidos lançaram na sexta-feira seu maior ataque aéreo em quase dois anos contra militantes islamitas na Somália, leste da África, resultando na morte de 60 combatentes do grupo armado Al-Shabaab, informaram nesta terça-feira (16) as Forças Armadas Americanas.

"Este ataque aéreo de precisão foi a maior incursão aérea contra o Al-Shabaab desde 21 de novembro de 2017", quando aviões americanos atacaram campos de treinamento do grupo islamita e mataram uns cem extremistas, destacou o Comando Americano para a África, em um comunicado.

O ataque foi executado na sexta-feira na região de Harardhere, ao longo da costa central do Chifre da África, onde as forças americanas treinam as tropas somalis e também estão associadas com a Missão da União Africana, apoiada pela ONU na Somália.

O ataque aéreo de sexta-feira ocorreu um dia antes de terroristas suicidas matarem pelo menos 16 pessoas em um restaurante-cafeteria da cidade de Baidoa, no sudoeste do país.

Também foi realizado às vésperas do primeiro aniversário do atentado com um caminhão-bomba que deixou mais de 500 mortos em Mogadíscio, o pior ataque na Somália, atribuído ao Al-Shabaab.

* AFP