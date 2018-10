Uma semana após bater a cabeça durante um treinamento, o atleta do Lages Futsal José Diego Gomes do Santos, 25 anos, morreu na tarde desta terça-feira (16). O ala-esquerdo era natural de São Luiz Gonzaga, no noroeste do Rio Grande do Sul.

— Estávamos treinando, e ele foi chutar uma bola um pouco alta, escorregou o pé de apoio e bateu a cabeça na quadra — contou o presidente do clube, Lessandro Machry.

Segundo o mandatário da equipe, o atleta teve um traumatismo craniano encefálico. A queda do jogador aconteceu no dia 9, em um treino preparatório para o jogo das quartas de final da Liga Catarinense. Desde então, Dieguinho, como era conhecido na cidade, estava internado no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages. Ele chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

— Ele desmaiou na hora. Chamamos o socorro, os bombeiros levaram ele para o hospital e foi constatado que ele teve traumatismo. Ele ficou em tratamento durante uma semana, em coma induzido, e hoje (terça-feira), faleceu às 13h30min — declarou Machry.

A rodada da Liga Catarinense foi cancelada após a confirmação da morte. O corpo do ala-esquerdo deverá ser enterrado no RS. Ele deixa esposa e dois filhos: uma menina, de dois anos, e um menino, de 50 dias.