O presidente Donald Trump se pronunciou sobre os pacotes suspeitos de serem explosivos interceptados pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos (EUA). Os envelopes estavam endereçados ao ex-presidente Barack Obama e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. De acordo com Trump, "a segurança do povo americano é minha mais alta e absoluta prioridade".

— Enquanto falamos, os pacotes estão sendo inspecionados por experts em explosivos — relatou o presidente. O pronunciamento foi gravado e compartilhado em seu Twitter.

Trump complementou dizendo que não poupara recursos e esforços para encontrar os responsáveis:

— Nosso governo está com toda a força para conduzir essa investigação e descobrir quem são os responsáveis por esses desprezíveis atos. Quero dizer que, nesses tempos, temos de nos unir e ficar juntos. Precisamos mandar uma mensagem clara e forte de que atos ou ameaças de violência política, de qualquer forma, não tem lugar nos Estados Unidos da América.

The safety of the American People is my highest priority. I have just concluded a briefing with the FBI, Department of Justice, Department of Homeland Security, and the U.S. Secret Service... pic.twitter.com/nEUBcq4NOh