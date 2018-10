Para tentar reverter desgastes provocados pelo general da reserva Hamilton Mourão, vice na chapa de Jair Bolsonaro, o presidente do PSL, Gustavo Bebbiano, disse nesta quarta-feira, 10, que o plano de governo do candidato incluirá um décimo terceiro aos beneficiários do Bolsa Família. "Pela proposta do general Mourão, vamos incluir no plano de governo um 13º para o Bolsa Família", disse Bebbiano. A entrevista foi dada hoje em frente à casa de Bolsonaro na Barra da Tijuca.

Numa declaração que irritou a equipe de Bolsonaro, o vice candidato criticou os pagamentos do 13º salário e do abono de férias.