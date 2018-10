O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, estará em viagem internacional no período de 28 de outubro a 8 de novembro, de acordo com autorização publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 25. Maggi irá para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, participar de reuniões com autoridades daquele país. Depois, em Xangai, na China, irá participar da abertura oficial da Feira Internacional de Importação da China.

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, estará fora do País de 2 a 6 de novembro. Ele também participará da Feira Internacional de Importação da China, em Xangai.

A exposição de motivos da viagem do ministro também está no Diário Oficial desta quinta.