Um prédio residencial de 10 andares localizado na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, foi flagrado com ligação irregular de esgoto na manhã desta terça-feira durante uma blitz feita em parceria entre a prefeitura de Florianópolis _ por meio da Vigilância Sanitária, da Floram e do Programa Floripa se Liga na Rede _ e a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan). A ação começou na segunda-feira e deve ser concluída apenas na quarta-feira.

De acordo com o engenheiro Lucas Arruda, superintendente de Habitação e Saneamento de Florianópolis e também coordenador do programa Se Liga na Rede, o prédio notificado tinha o esgoto ligado na rede pluvial - que na verdade coleta água da chuva e tem como destino o mar em Florianópolis.

— O objetivo é cumprir com o poder de polícia da prefeitura autuando em flagrante as ligações clandestinas — pontua Arruda.

A administração do prédio foi notificada pela Vigilância Sanitária, que fiscaliza em relação à saúde, e multado em R$ 10,5 mil pela Floram, que fiscaliza com relação ao meio ambiente. A notificação dá ao administrador do prédio um prazo de 10 dias para se regularizar e, caso não o faça, poderá ser autuado em infração, gerando outra multa. Já a Floram, por atuar no âmbito ambiental, quando identifica a irregularidade já procede com a multa, sendo que é possível recorrer.

Segundo a prefeitura, as blitzes serão promovidas até o final do ano, geralmente às terças-feiras, sendo uma em cada bairro. As próximas localidades serão Ingleses, Cachoeira do Bom Jesus, Canasvieiras, Lagoa da Conceição, Praia Brava, Lagoinha, Jurerê Internacional e Campeche, pontos que durante a temporada tendem a registrar maior volume de esgoto.

Entenda a diferença entre as visitas do Se Liga na Rede e a blitz de fiscalização

Diferentemente da blitz que busca ligações de esgoto clandestinas ou irregulares e que, se identificadas, são passíveis de multa, o programa Se Liga na Rede, que atende mensalmente os bairros da Capital, tem o objetivo de conscientizar os moradores.

O engenheiro Lucas Arruda ainda pontua que os moradores dos bairros onde haverá as visitas poderão agendar a avaliação dos técnicos, que são de uma empresa terceirizada e não possuem o poder de multar os moradores. O primeiro bairro a passar pelas vistorias de instrução foi o Bom Abrigo, na região continental de Florianópolis.

— Escolhemos ali pois a comunidade ajudou a definir essa nova modalidade, houve parceria e diálogo. E também é uma região com bacia hidrográfica própria. Toda a água que chove ali só vai para ali. Então, serviu como um laboratório para validar essa nova metodologia de conscientizar — explica Arruda.

Conforme a assessoria da prefeitura, a rede neste bairro já opera há 30 anos. As verificações ocorreram entre 3 de setembro e 3 de outubro, inspecionando 117 imóveis. Ao todo, 76% deles tinham alguma inadequação na rede de esgoto.

— Tentamos fazer uma parceira com a associação de moradores (no bairro Bom Abrigo). Agora os moradores terão 30 dias para se regularizar, por que quando voltarmos lá vai será como blitz, podendo multar. O objetivo final é que todo mundo entenda o que são as ligações corretas — detalha o engenheiro que coordena o programa.

O próximo bairro no cronograma do Se Liga na Rede é o Abraão, também na região continental. As visitas estão previstas para ocorrer entre 29 de outubro e 29 de novembro. Arruda ressalta que, na semana antes das inspeções começarem, os moradores devem receber folhetos explicativos com um número de telefone para envio de mensagens e também um e-mail, para poder agendar as visitas, que são gratuitas.

Como identificar se a ligação de esgoto está irregular

O engenheiro Lucas Arruda, superintendente de Habitação e Saneamento de Florianópolis e também coordenador do programa Se Liga na Rede alerta que os moradores deveriam saber se a ligação de esgoto está ou não irregular. Quem constrói tem acesso ao projeto e, se alguém já comprou um imóvel pronto, é fundamental fazer este questionamento.

Apesar disso, Arruda explica que primeiro é necessário localizar onde está o esgoto, que fica na chamada caixa de inspeção, da Casan. Normalmente essa caixa, que possui uma tampa de ferro pequena, fica em frente aos imóveis. É preciso abrir essa tampa e verificar se algum cano desemboca ali. Se estiver chegando, é sinal que o esgoto pode estar regular.

— O ideal é que isso seja feito por um profissional habilitado pois é preciso testar todos os pontos, desde pias, chuveiros, vasos sanitários, tanques até máquinas de lavar louça e roupa, todas as águas precisam sair naquela tampinha da Casan. Já a água da calha, da chuva, não pode. Por isso é importante um serviço especializado — reforça ao complementar que este serviço pode ser agendado pelo Se Liga na Rede, conforme o calendário de bairros visitados, que é disponibilizado pela prefeitura.

