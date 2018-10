Uma dissidente e blogueira vietnamita conhecida como Me Nam ou "Mãe Cogumelo" iniciou viagem rumo aos Estados Unidos depois de ter sido libertada da prisão, onde cumpria pena de 10 anos de prisão.

Nguyen Ngoc Nhu Quynh, que publicou em seu blog notícias sobre os escândalos ambientais e sobre os direitos humanos no país, embarcou em um voo para os Estados Unidos, onde moram seus filhos e sua mãe, informaram uma fonte da embaixada americana, amigos da blogueira e um funcionário do governo vietnamita.

A dissidente foi condenada a 10 anos de prisão em junho de 2017, acusada de propaganda contra o Estado, o que provocou a indignação dos Estados Unidos, União Europeia e ONU.

Recentemente, sua filha de 10 anos fez um pedido de ajuda a Melania Trump, a primeira-dama dos Estados Unidos.

Nhu Quynh foi detida em outubro de 2016 depois de visitar outro ativista na prisão.

Mesmo na prisão, Quynh manteve a oposição ao governo comunista.

Em 2017, ela recebeu um prêmio internacional do Departamento de Estado americano, o "Woman of Courage Award".

A libertação da dissidente coincide com a segunda visita ao Vietnã este ano do secretário de Defesa americano, Jim Mattis, o que provocou boatos sobre um possível gesto de boa vontade do governo vietnamita.

* AFP