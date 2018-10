As ações de Tóquio caíram pela quarta sessão consecutiva nesta terça-feira, puxadas para baixo por um iene forte e preocupações com a China. Além disso, uma falha no sistema de negociação afetou parte do dia de negociações.

O índice de referência Nikkei 225 caiu 1,32% ou 314,33 pontos, para fechar em 23.469,39 unidades, enquanto o índice Topix recuou 1,76%, ou 31,53 pontos, para 1.761,12 unidades.

* AFP