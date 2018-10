O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) agradeceu na tarde desta segunda-feira, 29, via redes sociais, a mensagem do concorrente derrotado Fernando Haddad (PT).

"Senhor Fernando Haddad, obrigado pelas palavras! Realmente o Brasil merece o melhor", escreveu o presidente eleito.

Pela manhã, Haddad usou as redes sociais para desejar sucesso ao concorrente.

Ontem, no discurso de derrota, Haddad não mencionou o nome de Bolsonaro nem o parabenizou. Dirigentes petistas disseram ainda que o ex-prefeito de São Paulo não entrou em contato com o presidente eleito, por causa do tom agressivo da campanha no segundo turno.

Desde então, Haddad foi criticado por membros da campanha adversária.