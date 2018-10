O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) defendeu a flexibilização da legislação relativa à posse de armas. Em entrevista à Rede Record, ele disse que a "arma de fogo garante a liberdade de um povo".

"Queremos dar o porte definitivo à população. Não podemos criar mais um encargo para quem quer ter arma dentro de casa para defender sua família", afirmou, argumentando que dois terços da população decidiu ter o direito de comprar armas e munições em referendo popular de 2005. "Então temos que respeitar a vontade popular", complementou.

Durante a entrevista, Bolsonaro ainda defendeu a venda de estatais "no que não for função do Estado" e disse que muitas empresas do governo não dão resultado positivo porque são ocupadas por indicados políticos.