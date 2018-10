A equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) avaliou fusões em ministérios que podem chegar de 15 a 17 pastas em reunião na terça-feira (30). Atualmente, há 29 ministérios.

Além do superministério de Economia, que englobará Fazenda, Planejamento e Indústria, Comércio Exterior e o da Agricultura, que juntará com o do Meio Ambiente, a Casa Civil também deverá se juntar a Secretaria de Governo, que será comandada pelo deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS).

A pasta de Ciência e Tecnologia, que terá como ministro o astronauta Marcos Pontes, será unida ao Ensino Superior. Também haverá a fusão do ministério da Infraestrutura com o de Transportes.

Entenda como vai funcionar a transição do governo Temer para Bolsonaro

Já o de Desenvolvimento Social unirá os Direitos Humanos e cogita-se uma mulher ligada a movimentos sociais para ocupar o cargo.

Haverá ainda a fusão do ministério da Justiça com o da Segurança Pública, para onde se cogita o juiz federal Sergio Moro, que se reunirá com Bolsonaro nesta quinta-feira (1º/11)

Há uma dúvida em relação ao Ministério da Integração Nacional, se este deverá juntar o das Cidades e de Turismo. Permanecerão separados os ministérios da Defesa, Trabalho, Minas e Energia, Relações Exteriores, Saúde e o Gabinete de Segurança Institucional.

Veja como será a composição dos ministérios no governo Bolsonaro:

1- Casa Civil (com a Secretaria de Governo) - Onyx Lorenzoni

2- Economia (fusão de Fazenda, Planejamento e Indústria, Comércio Exterior) - Paulo Guedes

3- Defesa - General Augusto Heleno

4- Ciência e Tecnologia (com ensino superior) - Marcos Pontes

5- Educação, Cultura e Esporte

6- Agricultura e Meio Ambiente

7- Trabalho

8- Minas e Energia

9- Relações Exteriores (está em discussão se será um diplomata ou alguém formado em relações internacionais)

10- Integração Nacional (ainda não está definido, mas deve juntar com Cidades e Turismo)

11- Infraestrutura, juntando com Transportes

12- Gabinete de Segurança Institucional (talvez mude o nome para ministro de Segurança Institucional, ao invés de ministro chefe do gabinete) - deverá ser um nome ligado ao Exército

13- Desenvolvimento Social junto com Direitos Humanos (pode ser uma mulher ligada a movimentos)

14- Justiça e Segurança

15- Saúde

Presidente eleito, Bolsonaro tem como primeiro desafio a reforma da Previdência

"Reduzindo a maioridade penal, a violência tende a diminuir", diz Bolsonaro

Confira todos os resultados das Eleições 2018 em SC e no país