O candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, disse neste domingo, 21, em seu Twitter que, em conversa com o provável ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, foram focados projetos interligados com a educação, priorizando a especialização em áreas de exatas e biológica.

"Com nosso provável Ministro da Ciência e Tecnologia, o Astronauta Marcos Pontes, conversamos sobre projetos interligados com a educação, priorizando a especialização em áreas de Exatas e Biológica, e não somente humanas. Estimulando uma nova direção desde a base do ensino", escreveu Bolsonaro em sua conta.