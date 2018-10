O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) disse na tarde deste sábado (27) que se surpreendeu com o apoio do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa a seu oponente na corrida presidencial, Fernando Haddad (PT). "A gente fica sem entender", destacou, em uma transmissão ao vivo no Facebook, a última antes da votação deste domingo (28).

Bolsonaro destacou que Barbosa fez um excelente trabalho no STF, tendo colocado na cadeia nomes petistas como José Dirceu e José Genoino. "A gente sabe que, se por ventura o PT voltar um dia, essa turma toda, todos voltarão. E aquele esquema que foi desmantelado lá atrás com Joaquim Barbosa volta a ocupar o centro da política brasileira".

O presidenciável afirmou ainda que é um "mito da 'esquerdalha'" que ele "sempre votou com o PT". "Nunca tive qualquer contato com o PT, nunca tive afinidade. Se tivesse, estaria sendo processado no mensalão", declarou.