Apesar de os debates desta semana terem sido cancelados, os eleitores puderam ver um breve embate entre os candidatos à Presidência da República na tarde desta terça-feira (16). No Twitter, Fernando Haddad (PT) respondeu a uma publicação de Jair Bolsonaro (PSL) em que o militar reformado chama de "conversa pra boi dormir" a admissão dos erros do Partido dos Trabalhadores por parte de Haddad.

Às 14h36min, Bolsonaro postou:

Essa história de o fantoche de corrupto admitir erros do seu partido é pra boi dormir. A corrupção nos governos Lula/Dilma não era caso isolado, era regra para governar. Por isso estão presos presidente, tesoureiros, ministros marketeiros, etc, além de tantos outros investigados.

A resposta de Haddad, diretamente no tuíte do adversário, veio às 15h02:

Tuitar e fazer live é fácil, deputado.

Vamos debater frente a frente, com educação, em uma enfermaria se precisar. O povo quer ver você aparecer na entrevista de emprego.

Confira as publicações originais abaixo:

Vamos debater frente a frente, com educação, em uma enfermaria se precisar. O povo quer ver você aparecer na entrevista de emprego. — Fernando Haddad 13 (@Haddad_Fernando) 16 de outubro de 2018

Às 15h55, Bolsonaro respondeu diretamente na timeline, fazendo referência à postagem de Haddad e chamando o concorrente de "Andrade":

Senhor Andrade, quem conversa com poste é bêbado. Existe um que está preso por corrupção e você vai toda semana na cadeia visitá-lo intimamente além de receber ordens ! Cuidado que pelo desenrolar das notícias reveladas você pode ser o próximo!

Senhor Andrade, quem conversa com poste é bêbado. Existe um que está preso por corrupção e você vai toda semana na cadeia visitá-lo intimamente além de receber ordens ! Cuidado que pelo desenrolar das notícias reveladas você pode ser o próximo! https://t.co/YLE8sO5PAJ — Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) 16 de outubro de 2018

Haddad retrucou, às 16h09min, com a frase " Te espero aqui, deputado." e a imagem do cenário do debate eleitoral da Globo:

Até às 17h, a discussão não tinha atualizações e os posts tinham sido retweetados 10.602 vezes (mensagens de Bolsonaro) e 15.265 vezes (postagens de Haddad).

