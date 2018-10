O candidato do PSL ao Planalto, Jair Bolsonaro, saiu em defesa de sua candidatura e do apoio popular que recebeu das urnas no primeiro turno. "Ninguém, nem mesmo Lula, teve uma votação tão massiva no primeiro turno como eu", afirmou, em entrevista à Rádio Jovem Pan, na tarde desta terça-feira, 9. O capitão do exército teve 46% dos votos válidos, contra 28,9% dos votos para o petista Fernando Haddad. Os dois disputam o segundo turno no dia 28.

A afirmação de Bolsonaro não condiz com a verdade. No primeiro turno de 2006, em uma disputa com o ex-governador paulista e presidenciável do PSDB derrotado nessas eleições, Geraldo Alckmin, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve perto de liquidar a eleição, com 48,61% dos votos válidos, porcentual acima do que registrou Bolsonaro no último domingo, 7.

Bolsonaro voltou a colocar em xeque a segurança da urnas eletrônicas, citando casos divulgados nas redes sociais com possíveis fraudes. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entretanto, negou a veracidade de muitas dessas denúncias. Mesmo com o questionamento, Bolsonaro afirmou que respeitará o resultado diante de eventual derrota no dia 28. "Vamos respeitar as eleições, mas essas dúvidas precisam ser sanadas", disse.

Na entrevista, o cabeça de chapa do PSL foi questionado sobre a recente afirmação de que "quer acabar com toda a forma de ativismo". Bolsonaro explicou que se referia ao ativismo "xiita". "Vamos botar um ponto final no ativismo xiita, que vive com dinheiro de ONG", disse, acrescentando que o dinheiro público precisa ser respeitado.