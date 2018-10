O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) disse no início da tarde deste domingo, 21, que "o PT é o próprio fake news". O comentário foi feito no contexto de um vídeo da campanha do adversário, Fernando Haddad (PT), que o associava à prática de tortura durante o regime militar e que foi retirado do ar pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"É uma mentira aquilo", disse Bolsonaro sobre o vídeo da campanha adversária. "O PT sem mentir não é o PT. Disseram também que eu vou acabar com os professores, que vai ser tudo ensino a distância. Disseram que eu vou acabar com o Bolsa Família, com o 13º salário. O PT é o próprio fake news. Para derrotar o PT, não precisamos mentir, basta mostrar a verdade para o Brasil."