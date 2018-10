Após passar a terça-feira sem cumprir agenda externa de campanha, o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, foi a Arquidiocese do Rio, na Glória, na zona sul da capital, na manhã desta quarta-feira, 17. O candidato se encontrou com o cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, para assumir compromissos contra o aborto e legalização das drogas. No fim, Bolsonaro prestou continência ao religioso.

"Assumimos o compromisso em defesa da família, em defesa da inocência da criança, em defesa da liberdade das religiões, contrários ao aborto, contrários à legalização das drogas", disse Bolsonaro. "Ou seja, o compromisso que está no coração de todo brasileiro de bem."

Bolsonaro afirmou ainda que "não queremos mais flertar com o desconhecido ou com aquilo que não deu certo em lugar nenhum do mundo". Por fim, ele declarou que "esse compromisso, mesmo estando em papel, já estava em nossos corações".

Após visitar Dom Orani, Jair Bolsonaro foi à sede da Polícia Federal, no Centro do Rio. Na segunda-feira, dia 15, ele já havia estado no Batalhão de Operações Especiais (Bope).