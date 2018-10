O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, teve 64,7% dos votos em sua terra natal, a cidade de Glicério, no interior de São Paulo, nas eleições desde domingo, 28. O candidato do PT, Fernando Haddad, ficou com 35,3% dos votos válidos, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Foram apurados 1.749 votos para Bolsonaro e 956 para Haddad. No primeiro turno, Bolsonaro havia tido 56% dos votos e Haddad, 23,8%. "É um dia histórico para a cidade, que se orgulha de ter um filho seu presidente", disse o prefeito Ildo Gaúcho, do PSDB.

Com queima de fogos na Praça da Matriz, a cidade comemorava a eleição de Bolsonaro antes mesmo da proclamação oficial do resultado. Conforme o prefeito, o presidente eleito esteve em Glicério durante a campanha e prometeu voltar, caso vencesse o pleito. "Sabemos que ele terá muitos compromissos pela frente, mas temos certeza de que vamos receber um presidente pela primeira vez."

Jair Bolsonaro nasceu em Glicério, cidade de 4.801 habitantes, mas deixou a cidade aos três meses de idade, vivendo até os 18 anos em Eldorado, no Vale do Ribeira. Ele retornou à cidade onde nasceu apenas em setembro, durante a campanha eleitoral.

Na cidade do presidente eleito, não houve o efeito "Bolso-Doria" para governador. O candidato mais votado foi Márcio França, do PSB, com 1.626 votos (62,7%), enquanto João Doria, do PSDB, recebeu 969 (37,3%).