O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, foi à sede do Batalhão de Operações Especiais (Bope), em Laranjeiras, na zona sul do Rio na manhã desta segunda-feira (15). Bolsonaro chegou e saiu sem falar com a imprensa. Segundo um assessor do presidenciável, a agenda no batalhão foi uma "visita a amigos".

Durante o encontro, que durou aproximadamente duas horas, Bolsonaro discursou brevemente e tirou selfies com homens do Bope.

— Podem ter certeza, em chegando (à Presidência), teremos um dos nossos lá em Brasília. Fizemos a segunda maior bancada em Brasília, sem televisão. Isso vem de gente como vocês. Então a gente tem que acreditar e tentar mudar, buscar fazer a coisa certa. Eu acho que isso é possível, afinal de contas não temos outro caminho — afirmou.

Bolsonaro encerrou sua fala com o grito de "caveira", tradicional entre os homens do Bope. No fim, ainda brincou com um coronel que foi cumprimentá-lo. "Tô dando continência pro coronel, mas quem vai mandar no Brasil serão os capitães", disse, fazendo referência a sua patente como militar. Antes de deixar a sede do Bope, Bolsonaro ainda almoçou com integrantes do pelotão.

Leia mais

Cotado para Ministério da Educação de Bolsonaro sugere revisão curricular contra "ideologização nas escolas"

Número de denúncias eleitorais sobe 612% em menos de um mês em Santa Catarina

Confira todas as notícias sobre as Eleições 2018