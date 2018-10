O Bradesco também vai participar do mutirão para tornar mais ágil o pagamento de acordo referente aos planos econômicos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor 2 (1991), que acontecerá em São Paulo de 22 de outubro a 17 de dezembro. O banco fará o pagamento à vista aos poupadores, independentemente do valor de direito desde que tenham conta corrente na própria instituição.

O espaço para agilizar o processo, que será aberto na próxima segunda-feira, dia 22, contará com um posto de atendimento no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) Central, na Rua Barra Funda 930, zona oeste da capital, que funcionará de segunda a sexta-feira. A ação é fruto de uma parceria de entidades de defesa do consumidor e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) juntamente com o Tribunal de Justiça de São Paulo.

O poupador convocado deverá comparecer ao local do mutirão munido de documento original de identificação com foto (RG, carteira de motorista, carteira profissional ou passaporte). Já o advogado deverá levar a carteira da OAB original, cópia de procuração com poderes para transigir, receber e dar quitação, comprovadamente juntada aos autos.

Em caso de falecimento do beneficiário, deverá ser apresentada cópia da certidão de óbito, cópia da procuração de todos os herdeiros e petição com pedido de regularização do polo ativo.

Não só o Bradesco, mas também o Banco do Brasil, Itaú Unibanco e o Santander Brasil estarão presentes no mutirão. A expectativa do governo é de que o pagamento aos poupadores que entraram com ações para reaver a remuneração perdida com planos econômicos das décadas de 80 e 90 injete ao todo até R$ 12 bilhões na economia.