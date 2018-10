O Brasil ganhará 98 novos voos e frequências semanais para destinos no exterior entre este mês e abril de 2019, de acordo com um estudo da Embratur a partir de informações fornecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Panrotas e companhias aéreas.

De acordo com a Embratur, os voos partirão de países como Israel, Itália, Holanda, Portugal, França, Reino Unido, Argentina, Bolívia, Equador, Chile, Paraguai e Estados Unidos. Serão 54 novas ofertas de voos e 44 frequências adicionais, que totalizam 144 frequências semanais se somadas às operações já existentes.

A presidente da Embratur, Teté Bezerra, ressalta que o aumento da conectividade para o País parte de um esforço feito junto a representantes das empresas aéreas e dará novo impulso ao turismo brasileiro.

"Os números mostram que a estratégia de promoção da Embratur, com foco nos países considerados prioritários, pode ser um dos fatores determinantes para o crescimento do turismo brasileiro. A ampliação de voos internacionais é um dos principais pontos da agenda governamental da Embratur e de parceiros nacionais", afirma, em nota.

A América Latina segue como a região que mais oferta viagens para o Brasil, com 659 frequências semanais diretas. Em seguida, vêm a Europa (com 245 frequências semanais), América do Norte (208), África (42) e Ásia (33).