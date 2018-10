As buscas por um homem que desapareceu em Bombinhas continuam nesta segunda-feira (29). Ele teria desaparecido após entrar no mar no início da noite de sábado.

Os fortes ventos que atingiram a região, deixando o mar agitado, dificultou o operação de resgate na manhã de domingo. Até o encerramento da operação, o homem ainda não havia sido localizado.

As buscas foram realizadas nas praias da Sepultura e de Bombas pelo Corpo de Bombeiros de Bombinhas. No entanto, conforme informado pela unidade, na manhã desta segunda foi assumida pelo Pelotão de Busca e Salvamento (PBS) de Balneário Camboriú.

A operação contou com embarcações do Corpo de Bombeiros Militar, da Capitania dos Portos e o apoio dos helicópteros Arcanjos, do Samu e dos bombeiros.

