O economista Ricardo Carneiro, membro da equipe do presidenciável Fernando Haddad (PT), disse que vê a possibilidade de elevar o volume nacional de investimentos para o patamar de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos dois anos e chegar a 6% em quatro anos.

Carneiro ainda afirmou que a regra atual de congelamento dos gastos públicos com investimentos e áreas sociais "não é apenas injusta, mas também inviável".

"Há um crescimento endógeno da Previdência, e isso vai esmagar o conjunto dos outros gastos. É preciso estabelecer um limite, mas não congelar", disse Carneiro, que participou de debate realizado no Sindicato da Indústria da Construção do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP).

Segundo os organizadores do evento, a equipe do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) também foi procurada para participar do debate, mas não enviou representantes sob a justificativa de incompatibilidade de agenda.