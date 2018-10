Depois do fim da campanha no rádio e na TV, candidatos podem realizar propaganda nas ruas, até as 22h de sábado

Os candidatos ao governo de Santa Catarina e à Presidência da República preparam as estratégias para o último dia de campanha midiática no rádio e na televisão. Conforme o calendário determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda política e as aparições públicas nos meios de comunicação de massa podem ser feitas, no máximo, até as 23h59 de sexta-feira (26).

A reportagem tentou contato com os assessores dos dois candidatos catarinenses, para entender quais estratégias estavam previstas para o último dia de propaganda no rádio e na TV. O grupo de Gelson Merisio informou que não vai adiantar nenhuma informação, enquanto a campanha de Moisés sequer respondeu aos contatos até a última atualização deste texto.

A data também deveria marcar o último debate dos presidenciáveis na TV, que estava marcado para ser transmitido pela Rede Globo. Entretanto, com a confirmação de que o candidato Jair Bolsonaro (PSL) não iria ao encontro com o adversário Fernando Haddad (PT), a emissora optou por cancelar o programa.

Depois do fim da campanha em rádio e TV, os candidatos só podem divulgar as candidaturas com o uso de aparelhos de som que estiverem parados e podem realizar caminhadas ou carreatas, desde que os eventos ocorram até as 22h de sábado (27).

Já no domingo (28), dia da eleição, a propaganda política é proibida tanto para os candidatos, quanto para os apoiadores. Ainda que seja permitido ir aos locais de votação com roupas que façam referência aos candidatos ou partidos na disputa, não é permitido fazer manifestações de apoio a nenhum deles.

