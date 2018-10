O governo do Canadá deve divulgar medidas voltadas para combater o dumping de certos produtos siderúrgicos no país, segundo pessoas ligadas aos planos da administração. Segundo as fontes, deve haver um anúncio do tema nesta quinta-feira.

O objetivo das medidas é evitar que importações baratas de aço entrem no mercado canadense, substituindo produtos locais. O setor de aço do Canadá tem reclamado nos últimos meses que a tarifa imposta pelos Estados Unidos sobre aço e alumínio levou mais aço barato a ser desviado para território canadense.

Em agosto, o ministro das Finanças canadense, Bill Morneau, afirmou que o governo avalia tarifas ou cotas para sete diferentes produtos de aço que tiveram picos de importação recentemente, entre eles fios de aço, chapas de aço e barras de reforço de concreto. Um porta-voz de Morneau não quis comentar o assunto neste momento.

As medidas também podem responder à preocupação do governo Donald Trump de que empresas estrangeiras usem o Canadá como intermediário para colocar mais de seus metais nos EUA. No fim de maio, os EUA também impuseram tarifas contra o aço e o alumínio do Canadá sob o argumento da segurança nacional.

A União Europeia já anunciou medidas similares em julho. Fonte: Dow Jones Newswires.