Os candidatos ao governo de Santa Catarina, Gelson Merisio (PSD) e Comandante Moisés (PSL), votaram ainda pela manhã no interior do Estado. Deputado estadual, Merisio votou às 8h55min no Colégio Bom Pastor, em Chapecó. Segundo informações publicadas pelo jornal Diário Catarinense, Merisio disse que espera que o eleitor compare a experiência dele e do seu adversário. O candidato vai acompanhar a apuração dos votos em Florianópolis.

Já o candidato a governador Comandante Moisés (PSL) votou por volta das 11h20min no Colégio São José, em Tubarão. Moisés falou que está se recuperando de um resfriado, que o fez suspender atividades de campanha na rua na reta final do pleito. O candidato também vai acompanhar a apuração dos votos em Florianópolis, com a família. Caso seja eleito, Moisés vai conceder uma entrevista coletiva após a apuração no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).