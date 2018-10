Os candidatos ao governo do Estado do Rio, Eduardo Paes (DEM) e Wilson Witzel (PSC), realizaram campanha na rua neste sábado, 20, o penúltimo antes do segundo turno marcado para o próximo dia 28. Enquanto o ex-prefeito do Rio fez uma caminhada pela zona oeste da capital, o ex-juiz federal participou de carreatas na baixada fluminense.

Witzel, que lidera as pesquisas de intenção de votos para o segundo turno, disse que, se for eleito, sua prioridade será arrumar as finanças do Estado. "A recuperação econômica é prioridade, para poder trazer de volta emprego e oportunidade", afirmou o candidato do PSC.

Paes também defendeu a necessidade de recuperar as contas estaduais. "Eu tive experiência na prefeitura (do Rio). Enfrentei duas crises econômicas e a gente conseguiu dar soluções para o problema. Vocês podem ter certeza que eu vou organizar as finanças do Estado, até para poder devolver o serviço mais básico para a população", sustentou.

Concorrendo pela primeira vez a um cargo político, o ex-juiz federal tem usado sua carreira na magistratura como cartão de visita. "A credibilidade de um governo isento, limpo, vai fazer com que as empresas queiram investir de novo no Estado, e aí vamos cuidar da segurança, da saúde e da educação, (que são) políticas públicas básicas", declarou Wilson Witzel.

Eduardo Paes, por sua vez, endureceu as críticas ao oponente. "Estratégia de segundo turno é você fazer contraponto. O primeiro turno é muito confuso, muito candidato, e segundo turno é embate, mano a mano. Nós estamos falando de um candidato que ninguém sabia quem era, e à medida que vai descobrindo vai se assustando", disse. "Ele (Witzel) não tem coragem de enfrentar o crime, ele amarelou para o crime e tem as relações mais esquisitas que eu já vi na minha vida. Eu já disputei muita eleição e nunca tinha visto um adversário tão estranho quanto este que estou enfrentando agora."