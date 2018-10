Candidatos e partidos políticos que participaram das eleições deste ano em todo o Brasil já declararam ao Tribunal Superior Eleitoral conseguiram arrecadar R$ 15.386.973,68 por meio de financiamentos coletivos, para as campanhas eleitorais deste ano. Em Santa Catarina, essa modalidade de doação somou R$ 403.467,31.

O valor corresponde 0,27% do custo das campanhas eleitorais que já entregaram a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Os candidatos que participaram só do primeiro turno ainda podem entregar os dados até o dia 6 de novembro. Para quem participou do segundo turno, incluindo os presidenciáveis, o prazo se estende por mais 15 dias.

O uso de financiamento coletivo para as campanhas foi uma das novidades deste ano para as eleições, junto com as doações feitas pela internet. Todas essas doações foram feitas por pessoas físicas, já que o financiamento por empresas está proibido desde 2015.

As doações feitas diretamente aos candidatos pela internet somaram pouco mais de R$ 457 mil. Por outro lado, os políticos receberam R$ 458 milhões diretamente de pessoas físicas para realizar as campanhas deste ano.

No Estado, as doações pela internet chegam a R$ 37,1 mil. Já as doações feitas por pessoas físicas diretamente aos candidatos somaram cerca de R$ 15 milhões, de acordo com o TSE.

