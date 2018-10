Os quatro candidatos que participaram do horário eleitoral gratuito nas TVs de Santa Catarina começaram os primeiros programas do segundo turno, nesta sexta-feira (12) desferindo ataques entre si. Tanto os dois presidenciáveis, quanto os candidatos ao governo de Santa Catarina criticaram os respectivos adversários.

Disputam a Presidência da República, os candidatos Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL). Já a escolha do próximo governador de Santa Catarina será entre os candidatos Comandante Moisés (PSL) e Gelson Merisio.

A ordem de aparição dos candidatos nesta sexta-feira foi definida de acordo com a votação no primeiro turno. Nos próximos dias, eles vão alternar de posição até o último programa, que será transmitido no dia 26 deste mês.

Como foram os presidenciáveis

No primeiro programa de Jair Bolsonaro, o candidato lembrou a criação do Foro de São Paulo, um grupo fundado na década de 1980, que reúne militantes de esquerda de toda a América Latina. O programa também trouxe críticas à política econômica petista durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Houve um agradecimento pelos votos recebidos no primeiro turno. Uma biografia de Bolsonaro também foi apresentada. O candidato também apareceu no programa, para falar sobre o nascimento da filha, Laura.

Logo em seguida, o programa de Fernando Haddad começou já apresentando uma dura crítica aos casos de violência motivados por diferenças políticas pelo país. Lembrou da morte de um professor de capoeira, que aconteceu em Salvador, na Bahia, na segunda-feira (8).

O programa ainda trouxe um resumo da biografia de Haddad. O ex-presidente Lula apareceu em um áudio, em que elogiava o candidato à Presidência da República. Por fim, apresentou uma série de propostas que prometem aumentar a geração de empregos no Brasil.

Como foi em Santa Catarina

Após os 10 minutos de campanha presidencial, os dois candidatos ao governo de Santa Catarina apresentaram as primeiras propostas para o Estado. Eles também tiveram 10 minutos ao todo, com tempos iguais de propaganda.

Gelson Merisio começou o programa de forma leve, agradecendo a votação recebida no primeiro turno. Em seguida, prometeu acabar com as indicações políticas, caso seja eleito, além de reduzir cargos comissionados.

Merisio também aproveitou para apresentar o promotor Odair Tramontin como futuro secretário de Segurança Pública e o delegado da Polícia Federal Ivan Ziolkowski, para o cargo de adjunto na mesma pasta. O candidato prometeu revelar toda a futura equipe de governo ao longo dos próximos programas.

Quase no fim do programa, Merisio fez críticas ao oponente, Comandante Moisés. O candidato do PSD lembrou que o oponente, por ser um militar reformado do Corpo de Bombeiros, recebe um valor de R$ 26 mil de aposentadoria, apesar de não ter nem 50 anos completos.

A última propaganda veiculada foi a de Moisés, que já começou atacando Merisio. O candidato do PSL lembrou a associação que o oponente tem com partidos e pessoas ligadas à esquerda, como Ciro Gomes e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Merisio foi um dos autores de uma proposta para tornar o petista cidadão honorário de Santa Catarina. De forma dura, chamou o pessedista de oportunista.

Moisés trouxe poucas propostas durante o programa, mas, assim como os outros candidatos, também agradeceu o apoio recebido. Diferente dos outros candidatos, o postulante do PSL leu um resumo da própria biografia.

Ele também fez uma ressalva, afirmando que não tinha usado dinheiro público na campanha, em clara referência ao uso do fundo eleitoral pelo oponente. Por fim, a candidata a vice, Daniela Reinehr, que se apresentou aos eleitores.

Leia mais

Candidatos ao governo de SC se preparam para o início da campanha em rádio e TV

Propaganda eleitoral volta ao rádio e à TV a partir de sexta-feira

Confira todos os resultados do primeiro turno das Eleições 2018 em SC e no País

Leia todas as notícias sobre as Eleições 2018