A Sizebay, de Joinville, é a grande vencedora do concurso estadual de startups do Gestão de Valor 2018. O case desenvolvido pela empresa – Provador Virtual –, que detalha o desenvolvimento de soluções para o E-commerce, será destaque do painel que a NSC Comunicação promove nesta quarta-feira, 31 de outubro. A iniciativa tem o patrocínio de Sebrae e Sistema Fecomércio, e apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC).

O encontro, aberto ao público, será realizado no auditório do Sebrae, na SC-401, em Florianópolis, com início previsto às 19h. Além da startup em destaque, um convidado especial fará uma apresentação e participará de um bate-papo com os integrantes da plateia.

Inscrições Abertas

A partir de hoje, os interessados em participar do painel já podem realizar inscrição. A confirmação de presença ocorrerá mediante o preenchimento de um formulário disponível na página www.nsctotal.com.br/gestaodevalor. As vagas são limitadas aos primeiros 160 cadastrados.

Serviço

Painel Gestão de Valor 2018

31 de outubro:19h.

Sebrae: SC-401 - Rodovia José Carlos Daux, 01 - Florianópolis