A CBN Diário começou a entrevistar nesta quinta-feira os candidatos ao governo de Santa Catarina que disputam o segundo turno das Eleições 2018. Conforme sorteio realizado em comum acordo com as assessorias das campanhas, a primeira participação foi a de Gelson Merisio (PSD). Na sexta, será a vez de Comandante Moisés (PSL).

Merisio foi entrevistado no programa Notícia na Manhã, por 50 minutos ininterruptos, pelos jornalistas da NSC Comunicação Mário Motta, Moacir Pereira, Renato Igor e Ânderson Silva.

Confira a íntegra da entrevista com Gelson Merísio (PSD)

Na sabatina, o pessedista falou sobre a onda Bolsonaro que impulsionou Comandante Moisés ao segundo turno estadual e comentou sobre o tom mais agressivo da sua campanha nessa fase final, com críticas mais diretas ao adversário. Ele justificou que as candidaturas tidas como favoritas antes do primeiro turno — dele próprio, de Mauro Mariani (MDB) e de Décio Lima (PT) —, tiveram as propostas e vida pessoal aprofundadas, e que agora é hora de mostrar quem é Moisés.

Sobre o plano de governo, disse que vai anunciar mesmo antes da votação os nomes dos secretários da Fazenda, Educação, Saúde, Segurança Pública caso ele seja eleito e reiterou a intenção de cortar 1,2 mil cargos comissionados e de concentrar a estrutura do governo em 10 secretarias.

Em relação a propostas, falou de previdência, infraestrutura, agronegócio, educação, saúde, cultura e esporte. Deu destaque ainda à segurança pública, tema que ele tem defendido como bandeira desde o início da campanha.

— Entendo que SC tem uma decisão para tomar. (Temos que) enfrentar o crime organizado, as facções, de duas formas básicas: primeiro trazendo mais 5 mil policiais e segundo investir R$ 2 bilhões em tecnologia. Segurança pública para mim é nosso grande patrimônio a ser perseguido — declarou.

A equipe do Prova Real, iniciativa de fact-checking (verificação de fatos e discursos) da NSC Comunicação, acompanha as entrevistas com os dois candidatos. A checagem das declarações de Merisio e de Moisés serão publicadas na tarde de sexta-feira.

