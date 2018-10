Dando continuidade à campanha lançada em junho e intitulada "Despiratize", a CDL de Florianópolis reforça nesta segunda-feira, 22, o pedido para boicote a produtos de origem duvidosa com o slogan "Pirataria não é brincadeira". Com o mote educacional, a iniciativa visa coibir o consumo de produtos falsificados, que alimenta uma cadeia organizada formada por vendedores, distribuidores e fabricantes. Em dezembro, a campanha entrará na terceira fase para combater o comércio ilegal no período do Natal.

O presidente da CDL de Florianópolis, Lidomar Bison, destaca que o caráter educacional é pioneiro e vale para qualquer situação, desde a aquisição de produtos com ambulantes, como em sites de internet e de estabelecimentos que comercializam produtos falsificados ou de "segunda linha", como também são conhecidos.

— O que acontece é que a pessoa se depara com produto mais barato e fica tentado a comprar. Às vezes não tem argumento, informação ou bagagem para que possa renunciar a isso — explica.

A CDL de Florianópolis defende uma fiscalização efetiva que resulte em apreensões, porque, de acordo com a direção da entidade, atingiriam "o equilíbrio econômico financeiro de quem está praticando o comércio ilegal".

