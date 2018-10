Centenas de migrantes hondurenhos se atiraram nesta segunda-feira (29) no caudaloso rio fronteiriço entre Guatemala e México para entrar em território mexicano, diante a blindagem da fronteira terrestre, e poder assim seguir a pé sua travessia rumo aos Estados Unidos, constatou a AFP.

Diante da negativa das autoridades mexicanas de abrir sua fronteira terrestre, crianças, mulheres, homens e idosos hondurenhos se atiraram em grupo nas águas do rio Suchiate.

Usando balsas artesanais feitas com câmaras de gás, a nado ou fazendo correntes humanas para evitar serem arrastados pela correnteza, os hondurenhos chegaram ao território mexicano, onde as autoridades federais lhes permitiram acesso, observou uma equipe da AFP.

A travessia foi acompanhada por embarcações da Marinha mexicana, enquanto um helicóptero do país sobrevoava os migrantes.

As autoridades mexicanas blindaram sua fronteira com a Guatemala para conter a passagem de milhares de hondurenhos depois de um enfrentamento no domingo, que deixou um migrante morto atingido por um projétil de borracha, mas o bloqueio não foi eficaz.

* AFP