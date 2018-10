O Banco do Povo da China, conhecido como PBoC, anunciou nesta sexta-feira que assinou um acordo de swap cambial no valor de 200 bilhões de yuans (quase US$ 29 bilhões) com o Banco do Japão (BoJ), de forma a sustentar o desenvolvimento econômico e financeiro bilateral.

O acordo ficará em vigor nos próximos três anos e poderá ser estendido se houver concordância mútua, segundo o PBoC. O anúncio foi feito durante visita oficial a Pequim do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

Os dois bancos centrais também firmaram um memorando designando a filial do Bank of China em Tóquio como banco de liquidação de yuans no Japão.

O PBoC acredita que a iniciativa poderá impulsionar o uso do yuan por empresas e instituições financeiras japonesas e chinesas, além de ajudar a fortalecer o comércio e investimento bilaterais. Fonte: Dow Jones Newswires.